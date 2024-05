Freunde historischer Fahrzeuge kommen am 8. und 9. Juni 2024 in Peseckendorf auf ihre Kosten. Dann werden auf dem Sportplatz bis zu 400 Oldtimer erwartet. Auch abseits davon wird viel geboten.

Warum das Oldtimertreffen in Peseckendorf zum Volksfest wird

Oldtimertreffen in Oschersleben

Peseckendorf - Anfang Juni wird der Oschersleber Ortsteil wieder zum Zentrum für Freunde historischer Fahrzeuge. Auf dem Sportplatz des Dorfes wird am 8. und 9. Juni 2024 zum wiederholten Mal ein Oldtimertreffen stattfinden.

Obwohl es in Peseckendorf erst die dritte Veranstaltung dieser Art ist, hat sich nach Angaben der Organisatoren, der Charakter des Events gewandelt. Sei man zur Premiere im Jahr 2022 „mit einem überschaubaren Rahmenprogramm für Enthusiasten und für Schaulustige“ gestartet, habe es im vergangenen Jahr bereits eine Art Volksfeststimmung gegeben, „weil das ganze Dorf getroffen hat, auch wer keinen Oldtimer hatte“, beschreibt Robert Drosihn die Stimmung vor Ort.

Er ist Teil der Oldtimerfreunde Pumpenfabrik, einer Interessengemeinschaft, die das Treffen initiiert. Die Vereinigung, die im Jahr 2019 zusammengefunden hat, bestehe demnach aus mittlerweile 15 Mitgliedern. Man sei eine „Schraubergemeinschaft, die sich hauptsächlich für Traktoren interessiert“, so Drosihn. Weil es das Oldtimertreffen in Altbrandsleben nicht mehr gebe, habe es die Idee einer ähnlichen Veranstaltung vor Ort in Peseckendorf gegeben. „Wir haben im ersten Jahr erstmal geguckt, wie es überhaupt läuft. Aber gerade nach Corona wurde es sehr gut angenommen. Wir haben gar nicht damit gerechnet. Der Sportplatz war rammelvoll“, ergänzt Mitglied Florian Belitz.

Alle Arten von Oldtimern zu sehen

Und genau das erhofft sich die Interessengemeinschaft auch diesmal. Die Zeichen dafür stehen gut, denn was die historischen Fahrzeuge betrifft, habe man keine besondere Fixierung. Zu sehen gebe es beispielsweise alte Traktoren, Lkw, Busse, Motorräder und Mopeds. „Alles, was über 30 Jahre alt ist“, fasst Robert Drosihn zusammen.

Für Aufmerksamkeit werde etwa ein Auto sorgen, dass ein Schrauber komplett aus Holz gebaut habe. Mit diesem Fahrzeug sei er bereits im Vorjahr über den Platz gefahren. In Erinnerung bleibt den Oldtimer- Enthusiasten auch ein historisches selbstgebautes Wohnmobil. „Das hat jemand mit viel Erfindergeist zu DDR-Zeiten sich selbst gebaut aus einem Fahrzeug der Marke Framo“, schildert Drosihn. Die Organisatoren rechnen mit bis zu 400 Oldtimern, die über das Wochenende in Peseckendorf zu sehen sein werden.

Freuen sich auf das Treffen: Robert Drosihn (links) und Florian Belitz von den Oldtimerfreunden Pumpenfabrik. Foto: Jan Dahms

Unterhaltung für die ganze Familie

Aber auch abseits davon, wird für Unterhaltung gesorgt. So wird es nach dem Erfolg im Vorjahr wieder eine Los- und Schießbude geben. Ebenso wie ein Ersatzteile-Flohmarkt. Für die Kinder wird eine Hüpfburg wird aufgestellt. Desweiteren sind die Jagdhornbläser aus Wulferstedt zu Gast. Angedacht ist auch ein Auftritt einer Linedance-Gruppe.

Zu schaffen sei das nur mit der Hilfe mehrerer örtlicher Vereine und auch privaten Helfern, betonen die Oldtimerfreunde. Die Heimatvereine unterstützen beispielsweise am Grill. Die Stromversorgung werde dank eines Nachbars sichergestellt. Die Peseckendorfer Interessensgemeinschaft hofft jedenfalls auf gutes Wetter und freut such nach eigenen Angaben auf rege Anteilnahme und die netten Fachsimpeleien mit vielen Gleichgesinnten“ bei der Veranstaltung.

Während die Camper schon am Vortag anreisen, steht das Oldtimertreffen am 8. Und 9. Juni ab 9.30 Uhr für Besucher offen. Wie es von den Oldtimerfreunden Pumpenfabrik heißt, kostet der Eintritt 3 Euro pro Person, Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt.