In der Internatsschule Hadmersleben ist ein aufwendiger Umbau fertiggestellt worden. Investiert wurden mehrere Hunderttausend Euro.

Schüler der Internatsschule Hadmerslebenden verfolgen den Unterricht in ihren neuen Klassenräumen.

Hadmersleben - Der Baulärm gehört in der Internatsschule Hadmersleben nun erstmal der Vergangenheit an. Nach einem rund eineinhalbjährigen Umbau in einem Teil des Privatgymnasiums ist vor Ort jetzt offiziell ein neuer Schultrakt eröffnet worden.