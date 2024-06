Günthersdorf - Der Ort mit „nur“ 30 Einwohnern wird in den kommenden Wochen wahrscheinlich landesweit um einiges bekannter werden.

Zu verdanken ist das einem Schaf, das auf den Namen Hopsi hört und während der Fußball-Europameisterschaft für MDR Sachsen-Anhalt die Siege und Niederlagen der deutschen Nationalmannschaft orakelt.

Das Schaf gehört den Eheleuten Jörg Brunner und Manuela Behrens-Brunner, die bereits seit über zehn Jahren Schafe auf ihrem Hof im kleinen Oschersleber Ortsteil halten. Hopsi sei drei Jahre alt und ohne Mutter per Hand aufgezogen worden, erzählt der 59-Jährige. Das Tier sei aus diesem Grund handzahm und ihm deshalb als mögliches EM-Tier-Orakel sofort in den Sinn gekommen, als er den Aufruf vor ein paar Tagen im Radio hörte.

Schaf aus Günthersdorf ist Publikumsliebling

Spontan meldete er das Tier für diese „witzige Idee“ an. Bei der folgenden Publikumsabstimmung konnte sich Hopsi, das übrigens ein Weibchen ist, am Mittwoch überraschend gegen fünf weitere Tiere aus Sachsen-Anhalt – darunter etwa ein Kater aus Ilsenburg, eine Henne aus Wasserleben und ein Waschbär aus Arendsee – mit 33 Prozent der Stimmen durchsetzen. Wahrscheinlich auch, weil Jörg Brunner alle Freunde und das ganze Dorf zum Mitmachen animiert hatte. Das aber tatsächlich Hopsi als Sieger aus der Abstimmung hervorging, habe ihn dann aber doch überrascht, erzählt er.

Ein Teil der Aufgabe hat das Schaf nun bereits unter den Augen eines Fernsehteams und einigen Günthersdorfern erfüllt und den Gewinner des ersten Spiels, Deutschland gegen Schottland, orakelt. Hopsi konnte zwischen zwei Futterschalen wählen, die beide mit einer Mischung aus Kohlrabi, klein geschnittenen Äpfel und Pferdemüsli bestückt wurde. „Das frisst sie für ihr Leben gern“, betont Brunner. Das Tier orakelte so den ersten Sieg des deutschen Teams. Weitere Vorhersagen des Schafs, mindestens für die zwei weiteren Spiele in der Gruppenphase, die am Mittwoch, 19. Juni 2024, und am Sonnabend, 23. Juni 2024 anstehen, folgen.