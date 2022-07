Warum eine neue Kita für Krottorf noch lange nicht Wirklichkeit wird

Es werden noch Jahre ins Land gehen, ehe die kleinen Klettermaxe aus der gleichnamigen Kindertagesstätte Krottorf in ein neues Domizil umziehen können. Stadtrat Gröningen und Verbandsgemeinderat Westliche Börde werden das Projekt gemeinsam angehen.

In diesem Gebäudeteil der Burg Krottorf könnte eine neue Kindereinrichtung für das kleine Dorf entstehen. Für den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes wäre die Umsetzung des Projektes wichtig.

Gröningen/Gemeinde Westliche Börde - „Können wir uns die neue Kita leisten“, mit diesen Worten stößt Annika Rhein die Diskussion um die neue Kindertagesstätte für Gröningens Ortsteil Krottorf an. Für das Zukunftsprojekt „Kindertagesstätte Krottorf in der Burg“ liegt ein Konzeptentwurf und ein Meilensteinplan vor. „Die Stadt Gröningen muss dabei einen Anteil an den Kosten von 28,33 Prozent aufbringen, richtig"?, fragt Annika Rhein weiter.