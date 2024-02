Volkmar Klaus und Maxim Bogomolov betreiben in Oschersleben schon seit Jahren das Eiscafé am Markt. Bald soll man nun auch im Harz in den Genuss ihrer Süßspeise kommen. Warum sich die Geschäftspartner auf neue Geschmäcker einstellen müssen.

Volkmar Klaus (rechts) und Maxim Bogomolov (links) sorgen dafür, dass ein Traditionslokal in der Breiten Straße in Wernigerode wiedereröffnet wird. Seit Jahren betreiben sie bereits ein Eiscafé in Oschersleben.

Oschersleben/Wernigerode - Noch lässt das warme Wetter auf sich warten. Wenn es mit den Temperaturen aber bald wieder aufwärts geht, sollte die Lust auf ein leckeres Eis bei jedem geweckt werden. Volkmar Klaus und Maxim Bogomolov vom Eiscafé am Markt in Oschersleben stecken mit ihrem Team schon jetzt mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison.

Erst kürzlich waren sie auf einer Fachmesse für handwerklich hergestelltes Speiseeis in Stuttgart unterwegs, um sich „über die vielen leckeren Neuheiten zu informieren“, wie sie auf ihrer Facebook-Seite schreiben. Schon ab März werde die Süßspeise demnach wieder in ihren Cafés in der Bodestadt und in Haldensleben angeboten.

Aber auch in Wernigerode wird man künftig mit ihrem Eis versorgt. In der Fußgängerzone der Touristenstadt eröffnen Volkmar Klaus und Maxim Bogomolov einen weiteren Standort. Das Café in der Breiten Straße 42 wurde zuvor fast 30 Jahre lang von Barbara Tacke bis zu ihrem Ruhestand betrieben. Jetzt wollen die Oschersleber Geschäftspartner die Tradition vor Ort fortsetzten. „Wir nutzen dieselben Produkte für die Eisherstellung und es wird weiterhin Softeis geben, das wie zu DDR-Zeiten schmeckt“, versichert Volkmar Klaus. Das, so verrät der 45-Jährige, mag er selbst besonders gern. Mit kalten Süßspeisen kennt sich Klaus aus.

Dabei strebte er zunächst einen ganz anderen Werdegang an. „Ich habe Sport und Englisch studiert und wollte eigentlich ein Fitnessstudio eröffnen“, berichtet er lachend. Nebenher jobbte er auf Messen für einen Kaffeehersteller, knüpfte so Kontakte in die Gastronomieszene. Als ihm dann das Café in Oschersleben angeboten wurde, nutze er die Gelegenheit. „Zum Glück habe ich in der Zeit Maxim kennengelernt, der sich in der Branche auskennt.“ Dieser ist ein gelernter Koch.

Noch vor Ostern soll das Eiscafé an der Lindenallee in Wernigerode wiedereröffnet werden. Foto: Sandra Reulecke

Auf Wernigerode gespannt

Über ihren Lieferanten haben die Männer erfahren, dass Barbara Tacke einen Nachfolger sucht. „Ein Eiscafé in der Touristenstadt Wernigerode – das ist schon was“, sagt Volkmar Klaus. Er möge Stadt, habe sie häufig besucht. „Aber wie die Wernigeröder ticken, weiß ich noch nicht genau, ich bin gespannt.“ Zunächst werden Mitarbeiter aus den Cafés in Oschersleben und Haldensleben die Gäste bewirten. „Wir suchen noch Leute, Aushilfen und Festangestellte“, sagt Volkmar Klaus. Immerhin steht schon vor Ostern die nächste Eröffnung in Wernigerode bevor: die des Cafés an der Lindenallee.

Die Geschmäcker der Gäste seien erfahrungsgemäß von Stadt zu Stadt verschieden. „In Oschersleben mögen es die Kunden klassisch: Schokolade, Vanille, Stracciatella. Die Gäste in Haldensleben probieren auch mal etwas Neues aus“, ergänzt Bogomolov. Die Wernigeröder, können sich die Unternehmer vorstellen, sind experimentierfreudig. Sie sollen nun im „Eiscafé Wernigerode“ täglich aus rund 20 wechselnden Sorten – eine Mischung aus Klassikern sowie ungewöhnlichen und veganen Sorten – wählen können. In ein paar Wochen hat man dann auch in Oschersleben wieder die Qual der Wahl, welche Eissorten man mit einem Blick über den Marktplatz mit dem Brunnen vor dem Rathaus probieren soll.