Einige neue Wohnungen werden in den vergangenen Jahren in der Oschersleber Innenstadt gebaut – doch die Straße „Zur Alten Zuckerfabrik“ fehlt immer noch auf Onlinekarten und in Datenbanken. Das sorgt bei den Bewohnern für alltäglichen Ärger und sogar riskanten Situationen.

Das Schild „Zur Alten Zuckerfabrik" zeugt von der Existenz der Straße in Oschersleben. Einige Onlinedienste behaupten das Gegenteil.

Oschersleben - In der Innenstadt zwischen Kaufland und Netto hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Ein neues Baugebiet wurde erschlossen, neue Wohnhäuser sind entstanden. Seit fast einem Jahr hat dort auch die Oschersleber Feuerwehr ihr neues Quartier.