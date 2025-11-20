weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Einige neue Wohnungen werden in den vergangenen Jahren in der Oschersleber Innenstadt gebaut – doch die Straße „Zur Alten Zuckerfabrik“ fehlt immer noch auf Onlinekarten und in Datenbanken. Das sorgt bei den Bewohnern für alltäglichen Ärger und sogar riskanten Situationen.

Von Jan Dahms 20.11.2025, 19:30
Das Schild „Zur Alten Zuckerfabrik" zeugt von der Existenz der Straße in Oschersleben. Einige Onlinedienste behaupten das Gegenteil.
Das Schild „Zur Alten Zuckerfabrik" zeugt von der Existenz der Straße in Oschersleben. Einige Onlinedienste behaupten das Gegenteil. Foto: Jan Dahms

Oschersleben - In der Innenstadt zwischen Kaufland und Netto hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Ein neues Baugebiet wurde erschlossen, neue Wohnhäuser sind entstanden. Seit fast einem Jahr hat dort auch die Oschersleber Feuerwehr ihr neues Quartier.