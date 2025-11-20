Unbekannte Wohnadresse in der Börde Warum Google Maps diese Straße in Oschersleben nicht kennt
Einige neue Wohnungen werden in den vergangenen Jahren in der Oschersleber Innenstadt gebaut – doch die Straße „Zur Alten Zuckerfabrik“ fehlt immer noch auf Onlinekarten und in Datenbanken. Das sorgt bei den Bewohnern für alltäglichen Ärger und sogar riskanten Situationen.
20.11.2025, 19:30
Oschersleben - In der Innenstadt zwischen Kaufland und Netto hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Ein neues Baugebiet wurde erschlossen, neue Wohnhäuser sind entstanden. Seit fast einem Jahr hat dort auch die Oschersleber Feuerwehr ihr neues Quartier.