  4. Tatortarbeit im Fokus: Polizei schildert Ermittlungen nach Anschlag

Prozess in Magdeburg Tag 6 Weihnachtsmarkt-Prozess: Spurensucher der Polizei sagen vor Gericht aus

Am 6. Tag des Magdeburger Weihnachtsmarkt-Prozesses schildern Mitarbeiter der Spurensicherung ihre Arbeit. Kriminalisten und ein LKA-Ingenieur erläutern Tatortfotos und die Vermessung des Geländes.

Von Bernd Kaufholz Aktualisiert: 20.11.2025, 19:48
Das Tatfahrzeug am 20. Dezember 2024 hinter einem Absperrband der Polizei. Am 6. Tag des Prozesses gegen Taleb A. stand die Arbeit der Spurensicherung nach dem tödlichen Angriff auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 im Mittelpunkt.  Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv

Magdeburg - Am 6. Tag des Magdeburger Weihnachtsmarktprozesses gegen Taleb A., durch den am 20. Dezember 2024 sechs Menschen starben und mehr als 300 verletzt wurden, stand die Spurensicherung am Tatort im Mittelpunkt.