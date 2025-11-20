Prozess in Magdeburg Tag 6 Weihnachtsmarkt-Prozess: Spurensucher der Polizei sagen vor Gericht aus
Am 6. Tag des Magdeburger Weihnachtsmarkt-Prozesses schildern Mitarbeiter der Spurensicherung ihre Arbeit. Kriminalisten und ein LKA-Ingenieur erläutern Tatortfotos und die Vermessung des Geländes.
Aktualisiert: 20.11.2025, 19:48
Magdeburg - Am 6. Tag des Magdeburger Weihnachtsmarktprozesses gegen Taleb A., durch den am 20. Dezember 2024 sechs Menschen starben und mehr als 300 verletzt wurden, stand die Spurensicherung am Tatort im Mittelpunkt.