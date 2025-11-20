Das Tatfahrzeug am 20. Dezember 2024 hinter einem Absperrband der Polizei. Am 6. Tag des Prozesses gegen Taleb A. stand die Arbeit der Spurensicherung nach dem tödlichen Angriff auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 im Mittelpunkt.

Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv