Warum Hochzeiten am Schnapszahl-Datum in Oschersleben wenig beliebt sind

Oschersleben - So wie in vielen anderen Regionen auch sind es in Oschersleben die Sommermonate, die verliebte Paare am liebsten für ihre Hochzeit nutzen. Doch in diesem Jahr bieten sich noch zwei Daten, die in den Winter fallen, wegen der Zahlenkonstellation als Hochzeitsdatum besonders an: Der 02.02.2022 und der 22.02.2022.