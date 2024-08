An der Oschersleber Rennstrecke wird vom 30. August bis zum 1. September 2024 die fernöstliche Kultur gefeiert. Was steht auf dem Programm und welches Event ist für die Besucher kostenlos?

Was bei der Asia-Arena in der Motorsport-Arena Oschersleben Ende August 2024 passiert

Oschersleben - vs

In der Oschersleber Motorsport-Arena steht die fernöstliche Kultur am letzten Augustwochenende im Mittelpunkt. Die Rennstrecke verwandelt sich vom 30. August bis zum 1. September nach Angaben des Veranstalters in ein Paradies für Tuningfans, Cosplayer und Motorsportfans.

Neben den Rennserien wie die AvD-Drift Championship und die German Time Attack Masters auf der Strecke lade ein-Cosplay-Contest dazu ein, in die Welt kreativer Charaktere einzutauchen und beispielsweise beeindruckende Kostüme zu bewundern. Das Motto: „Tuning meets Cosplay“ bleibe auch in diesem Jahr das Leitthema der Veranstaltung. „Die Asia Arena ist auch in diesem Jahr sehr vielfältig. Von dem Cosplay Contest über Hubschrauberrundflüge bis hin zu verschiedenen Rennserien ist für jeden etwas dabei“, so die Projektleiterin Sophie Haller. Im Fahrerlager gebe es zudem mehrere asiatische Fahrzeugausstellungen.

Party im Fahrerlager

Wie mitgeteilt wird, findet am Abend jeweils traditionell eine Party im Fahrerlager statt. Für alle Besucher aus dem Postleitzahlengebiet „39“ sei der Eintritt dafür kostenlos. Am Sonnabend werde es für die Besucher am Abend noch ein Feuerwerk zu sehen geben.

Karten für die Asia-Arena gibt es im Internet unter www.motorsportarena.com. Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Eintritt und Cosplayer kommen demnach auch zu vergünstigten Konditionen auf das Gelände. Im vergangenen Jahr strömten nach eigenen Angaben rund 12.000 Besucher zur Oschersleber Rennstrecke.