Was bis zum Einzug ins Schloss Trautenburg noch erledigt werden muss

Kita-Umbau in Ausleben

Ausleben - Die Gemeinderatssitzung am 21. August 2023 und die Anlieferung der neuen Möbel fielen auf einen Tag. Am Sitzungsabend berichtete Bürgermeister Dietmar Schmidt von vielen Kleinigkeiten, die vor dem Umzug der Kindereinrichtung zurück ins Schloss noch erledigt werden müssen.

Nach der Bauabnahme seitens des Landkreises habe die Gemeinde einige Aufgaben ins Hausaufgabenheft „geschrieben“ bekommen. So müssen die Maler im 2. Obergeschoss die grün gestrichenen Sandsteinrahmen übertünchen. Das Grün passe zwar zu den Zimmertüren, aber nicht zur denkmalgerechten Sanierung der Kita. „In Zusammenarbeit mit der Kita haben wir uns entschieden, die Rahmen der Wandfarbe anzupassen“, erklärte Dietmar Schmidt.

Die ersten Möbel stehen, untrügliches Zeichen dafür, dass die Bauarbeiten zu Ende gehen. Foto: Yvonne Heyer

Im Erdgeschoss muss in den letzten zwei Räumen noch der Fußboden verlegt werden. Im 1. Obergeschoss fehle in dem Raum, wo die Töpfchen der Kinder geleert werden, ein Waschbecken, an dem sich die Erzieher die Hände waschen können. Das Waschbecken ist inzwischen angebaut. Für den 25. August ist vereinbart, dass die Installateure die Therme für warmes Wasser anbringen.

Da der Garderobenraum im 2. Obergeschoss kein Fenster hat, muss hier eine Lüftung über den Nachbarraum eingebaut werden.

Bemängelt wurde bei der Bauabnahme ebenso, dass es an Abstellmöglichkeiten für die Kinderwagen fehlt. Auf dem Außengelände gibt es eine Holzhütte, die werde aufgeräumt und so Platz für die Kinderwagen geschaffen.

Seit dem 12. Juli sind die Mitarbeiter des Bauhofes dabei, entsprechend den Vorgaben der Dekra die Spielgeräte auf dem Kita-Spielplatz aufzuarbeiten. Diese Arbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Der große Sandkasten ist komplett leer. Anfang September werden 60 Kubikmeter zertifizierter Sand angeliefert, um den Sandkasten wieder zu füllen und neuen Fallschutz einzubauen. Geliefert werden auch die Plissees für den Sonnenschutz. Die für zwei Wochen angesetzte Grundreinigung des Schlosses vom Keller bis zum Dach solle in der übernächsten Woche beginnen.

Nach einem Starkregen stellte sich heraus, dass die Fallrohre gereinigt werden müssen. Das ist inzwischen passiert.

Der große Sandkasten ist komplett ausgebaggert. In wenigen Tagen werden 60 Kubikmeter zertifizierter Sand angeliefert, um den Kasten neu zu befüllen und den Fallschutz an den anderen Geräten zu erneuern. Foto: Yvonne Heyer

Auf dem Außengelände müsse noch eine geschotterte Fläche als Aufstellfläche für die Feuerwehr geschaffen werden.

Einen Tag der offenen Tür für die interessierte Bevölkerung werde es erst nach dem Umzug der Kita geben.