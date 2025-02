Das Freizeit- ud Jugendzentrum „Der Treff“ ist in Oschersleben eine feste Größe. Aber was können Kinder und Jugendlichen dort erleben?

Was das Freizeitzentrum „Der Treff“ in Oschersleben alles zu bieten hat

Oschersleben. - Noch herrscht Ruhe vor dem „Sturm“ an diesem frühen Nachmittag. Aber peu á peu trudeln immer mehr Kinder und Jugendliche im Freizeit- und Jugendzentrum „Der Treff“ am Bahnhof in Oschersleben ein.