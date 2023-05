Zum Oschersleber Stadtfest 2019 verwandelte sich der Parkplatz an der Lindenstraße zu einer bunten Partymeile. In diesem Jahr ist dort ein großer Flohmarkt geplant. Nebenan, rund um den umgestalteten Hackelberg, sollen vor allem Kinder zwei Tage lang auf ihre Kosten kommen.

Oschersleben - Es zählt ohne Zweifel zu einem der Höhepunkte in der Region: das Stadtfest in Oschersleben. Schon seit länger Zeit stand der Termin für die Veranstaltung fest. Demnach soll das Fest am Wochenende vom Sonnabend, 17. Juni, bis Sonntag, 18. Juni in der Innenstadt über die Bühne gehen.