Was für das Schützenfest 2024 in Hornhausen geplant ist

Gute Laune wie beim Frühschoppen in Oschersleben ist auch vom 12. bis 14. Juli 2024 in Hornhausen zu erwarten.

Drei Tage voller Spaß und Unterhaltung können die Besucher beim diesjährigen Schützenfest auf dem Festplatz in Hornhausen erwarten. Das kündigen die Organisatoren der Veranstaltung an.

Los geht es demnach schon am kommenden Freitag, 12. Juli 2024. Das Fest beginnt um 14 Uhr mit einem Rentnernachmittag im Festzelt. Bei Kaffee und Kuchen können ältere Mitbürger den Nachmittag genießen, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei. Am Abend folgt der Schützenumzug, bei dem die Schützenkönige des Jahres 2023 abgeholt werden. Der Umzug startet um 18 Uhr. Ab 20 Uhr sorgt die Party im Festzelt mit Felix Harrer und Mützen Katze für Stimmung (Eintritt: 15 Euro).

Der Sonnabendnachmittag steht wiederum im Zeichen der Familien. Ab 14 Uhr findet ein Kinderfest mit der Gruppe „Made for Kids“ statt. Um 16 Uhr beginnt der große Festumzug mit Gastvereinen. Die Radio SAW-Party startet um 20 Uhr, unter anderem mit einem Auftritt des DJ-Duos Stereoact (Eintritt: 15 Euro).

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Auf ein deftiges Frühstück mit Freigetränken sowie Musik vom Spielmannszug Oschersleben können sich die Gäste freuen. Während des Wochenendes stehen auf dem Festplatz zudem viele Fahrgeschäfte für Groß und Klein bereit.