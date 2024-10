Was für die Ergänzungswahlen in Ampfurth und Kleinalsleben wichtig ist

Wahlhelfer unterstützen auch bei den Ergänzungswahlen am 10. November 2024 in Ampfurth und Kleinalsleben.

Ampfurth/Kleinalsleben - Die Wahlurnen werden abgestaubt, die Stimmzettel gedruckt – die Vorbereitungen in der Stadtverwaltung laufen: Denn in gut zwei Wochen können die Bürger in Ampfurth und Kleinalsleben noch einmal über die Besetzung ihrer Ortschaftsräte entscheiden. Das sind die Hintergründe zu den sogenannten Ergänzungswahlen am Sonntag, 10. November 2024: