Was in der Adventszeit in Oschersleben los ist

Oschersleben. - Die Vorbereitungen für zahlreiche Feiern zur Adventszeit laufen in Oschersleben und den Ortsteilen gerade auf Hochtouren. In den kommenden Wochen kann man sich auf Weihnachten einstimmen. Hier ist ein Auszug der vorweihnachtlichen Veranstaltungen in der Region.

Matthias-Claudius-Haus, 30. November/1. Dezember 2024

Am ersten Adventswochenende öffnen sich die Tore des Werkstattgeländes im Neubrandslebener Weg für Besucher. Am Sonnabend, 30. November von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr gibt es vor Ort ein vielfältiges Angebot. Stände von rund 60 Ausstellern laden zum Basteln, Backen, Schlemmern, Kaufen und Genießen ein. Am Sonntag um 14 und um 16 Uhr stehen Vorstellungen eines Puppentheaters auf dem Programm.

Adventsmarkt Alikendorf, 30. November 2024

Auf dem Schützenhausplatz findet ab 16.30 Uhr der Adventsmarkt statt. Wie die Organisatoren mitteilen, werden die Besucher mit heißen und kalten Getränken sowie herzhaften und süßen Speisen versorgt. Außerdem warten auf die Gäste auf dem Alikendorfer Schützenhausplatz viele verschiedene Stände.

Puschkinschule, 2. Dezember 2024

Der Tag der offen Tür von 16 bis 18 Uhr bietet die Möglichkeit, sich über Angebote und Räumlichkeiten der Gemeinschaftsschule „A. S. Puschkin“ zu informieren. Besucht werden können zudem der Weihnachtsmarkt mit vorweihnachtlichen Impressionen und kulinarischen Köstlichkeiten sowie das Schulmuseum.

Gymnasium, 4. Dezember 2024

Der Budenzauber im Schulhof in der Bruchstraße 34 lockt von 16 bis 19 Uhr mit weihnachtlich dekorierten Hütten und Lichtern. Die Schüler sorgen nicht nur für das leibliche Wohl, auch ein kleines Rahmenprogramm und die Möglichkeit Selbsthergestelltes zu erwerben, laden zum Verweilen ein.

Wiesenpark, 7. Dezember 2024

Natürlich kommt auch in diesem Jahr der Nikolaus wieder in den Wiesenpark. Ab 10 Uhr wartet er mit kleinen Geschenken für die Kinder. Außerdem werden Besucher mit Köstlichkeiten vom Grill versorgt, heißt es in einer Ankündigung.

Marktplatz, 6. Bis 8. Dezember 2024

Der Marktplatz verwandelt sich für drei Tage in einen weihnachtlichen Budenzauber voller Lichter und festlicher Stimmung. Am Freitag von 14 bis 21 Uhr, Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr gibt es neben einem abwechslungsreichen kulinarisches Angebot vor Ort auch Fahr- und Spielgeschäfte. Zudem sorgt ein Bühnenprogramm für Unterhaltung. Darunter am Sonnabend um 19 Uhr eine Lichtershow mit den „Burning Äppels“.

St. Nicolai-Kirche, 7. Dezember 2024

Das Blasorchester Oschersleben möchte mit weihnachtlichen Klängen und atemberaubenden Medleys in der Vorweihnachtszeit eine Freude bereiten. Darum sind alle Interessierten zu einem Adventskonzert um 16 Uhr in der Nikolaikirche eingeladen. Karten für 15 Euro sind in der Stadtbibliothek Oschersleben erhältlich.

Motorsport-Arena, 12. Dezember 2024

Im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders lädt die Motorsport-Arena um 17 Uhr zu einer Fackelwanderung über die Rennstrecke ein. Feuertonnen, Plätzchen und heiße Getränke sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Mit den Besuchern möchte man zudem die schönsten Weihnachtslieder singen.

Weihnachtsmarkt in Schermcke, 14. Dezember 2024

Der Schermcker Bürgerverein organisiert auch in diesem Jahr wieder den Weihnachtsmarkt am Dorphus. Ab 14.30 Uhr werden Besucher mit Glühwein, Punsch und weiteren Gaumenfreuden bewirtet. Zudem sind ein Märchenspiel und der Besuch des Weihnachtsmanns angekündigt.

Burghof Ampfurth, 14. Dezember 2024

Die Vorweihnachtszeit ist gleichzeitig auch Märchenzeit in Ampfurth. Die Mitglieder des Fördervereins Schloss Ampfurth stellen wie in den Vorjahren auch diesmal ein Märchenspiel auf die Beine. Gezeigt wird im Rahmen eines Festes ab 15.30 Uhr im Burghof Ampfurth „Schneeweißchen und Rosenrot“.

Stadtkirche Hadmersleben, 15. Dezember 2024

Das Adventskonzert des gemischten Chors „Harmonie 1871“ aus Hadmersleben beginnt um 14 Uhr. Der musikalische Nachmittag wird gemeinsam mit Kindern der Kita „Märchenland“ und Klavierschülern der Musikschule Oschersleben gestaltet. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist willkommen.

Wiesenpark, 17. Dezember 2024

Auch in diesem Jahr wird es eine kostenlose Taschenlampenführung für Kinder im Tiergehege des Wiesenparks geben. Start ist um 17 Uhr direkt an der Einfahrt zum Tiergehege. Im Anschluss gibt es leckeren Punsch und Kekse für alle Teilnehmer am Pferdestall. Hier wartet auch der Weihnachtsmann.