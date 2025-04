Historisches Instrument in der St.-Georg Kircher rückt am Sonntag, 27. April 2025, wieder in den Fokus.

Weitere Konzerte an historischer Orgel in Beckendorf angekündigt

Beckendorf - vs

In diesem Jahr werden in der St.-Georg Kirche drei Orgelkonzerte stattfinden. Das hat der Gemeindekirchenrates Beckendorf-Neindorf angekündigt. Die erste musikalische Veranstaltung wird bereits am kommenden Sonntag, 27. April 2025 um 17 Uhr beginnen.

Den Angaben nach wird Kantor Rüdiger Wilhelm aus Braunschweig das erste Konzert zu „Johann S. Bach und Zeitgenossen“ geben, und damit Musikstücke vorstellen, die in die Entstehungszeit der Beckendorf Orgel vor rund 350 Jahren fallen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten, heißt es von den Organisatoren.

Große Resonanz an ältester Orgel des Landes

Das gilt auch für die weiteren Konzerte, die im August geplant sind. Während am Sonntag, 10. August, um 17 Uhr ein Barockcello und die Beckendorfer Barockorgel eine musikalische Einheit bilden, ist am Sonnabend, 30. August, um 17 Uhr Orgelmusik des 16. und 17. Jahrhunderts aus Nord- und Mitteldeutschland zu hören. „Wie im vergangenem Jahr konnten Künstler mit Erfahrungen an historischen Instrumenten gewonnen werden, um die 2023 nach umfassender Instandsetzung wieder spielbare Orgel zu präsentieren“, teilt der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates Beckendorf-Neindorf, Reinhard Nehring, mit.

Die große Resonanz, die eine der ältesten Orgel des Landes bei den Fachvertreten gefunden habe, zeige sich demnach in der Tatsache, dass eine Exkursion der Internationalen Tagung der Gesellschaft Orgelfreunde mit über 100 Teilnehmer im Sommer in Beckendorf Station machen werde, so der Vorsitzende. Die Johann-Decker-Orgel in der St.-Georg Kirche stammt aus dem Jahr 1672.