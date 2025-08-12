weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Neue Wetterstation in Peseckendorf liefert präzise Agrardaten

Digitale Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt Neue Wetterstation in Peseckendorf hilft Landwirten mit präzisen Daten

In Peseckendorf wurde eine neue Wetterstation eingeweiht. Sie liefert präzise Wetterdaten für die Landwirtschaft und ist ein Gewinn für Planung und Pflanzenschutz.

Von Jan Dahms Aktualisiert: 12.08.2025, 10:49
Landwirtschaftsstaatssekretär Gert Zender, Betriebsleiter Sven Borchert und Dezernent Daniel Wurbs (von links) haben die Wetterstation eingeweiht.
Landwirtschaftsstaatssekretär Gert Zender, Betriebsleiter Sven Borchert und Dezernent Daniel Wurbs (von links) haben die Wetterstation eingeweiht. Foto: Jan Dahms

Peseckendorf/Flotts Höhe. - Auf dem Betriebsgelände der Landwirtschaftlichen Betriebsgemeinschaft Groß Germersleben in Peseckendorf/Flotts Höhe ist eine Wetterstation der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau des Landes Sachsen-Anhalt (LLG) offiziell eingeweiht worden.