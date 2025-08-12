Digitale Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt Neue Wetterstation in Peseckendorf hilft Landwirten mit präzisen Daten
In Peseckendorf wurde eine neue Wetterstation eingeweiht. Sie liefert präzise Wetterdaten für die Landwirtschaft und ist ein Gewinn für Planung und Pflanzenschutz.
Aktualisiert: 12.08.2025, 10:49
Peseckendorf/Flotts Höhe. - Auf dem Betriebsgelände der Landwirtschaftlichen Betriebsgemeinschaft Groß Germersleben in Peseckendorf/Flotts Höhe ist eine Wetterstation der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau des Landes Sachsen-Anhalt (LLG) offiziell eingeweiht worden.