Das Bestattungsunternehmen Kaczur erweitert mit innovativem Neubau sein Angebot. Die Verbandsgemeinde unterstützt den Bau mit einer Löschwasserentnahmestelle.

Mit viel Liebe zum Detail wurde die Trauerhalle für ein würdiges Abschiednehmen gestaltet.

Kroppenstedt. - In warmen Farben ist der Trauersaal des Bestattungsunternehmens Kaczur in Kroppenstedt gehalten. Die Farbe schwarz wird hier vergebens gesucht. Helle Polstermöbel harmonieren mit der Dekoration des gesamten Raumes. Erst am 30. Juni ist der Bau einer neuen Betriebsstätte des Familienunternehmens Kaczur auf der Paulshöhe in Kroppenstedt fertig geworden.