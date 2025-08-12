Familienbetrieb Kaczur investiert in moderne Bestattungsstätte Neubau der Trauerhalle in Kroppenstedt sichert würdige Abschiede
Das Bestattungsunternehmen Kaczur erweitert mit innovativem Neubau sein Angebot. Die Verbandsgemeinde unterstützt den Bau mit einer Löschwasserentnahmestelle.
Aktualisiert: 12.08.2025, 13:31
Kroppenstedt. - In warmen Farben ist der Trauersaal des Bestattungsunternehmens Kaczur in Kroppenstedt gehalten. Die Farbe schwarz wird hier vergebens gesucht. Helle Polstermöbel harmonieren mit der Dekoration des gesamten Raumes. Erst am 30. Juni ist der Bau einer neuen Betriebsstätte des Familienunternehmens Kaczur auf der Paulshöhe in Kroppenstedt fertig geworden.