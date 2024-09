Was sich am Hauptsitz der Wohnungsgenossenschaft verändert hat und was sich für Kunden ab jetzt ändert.

Wohnungsgenossenschaft in Oschersleben

Der Vorstandsvorsitzende der WG "Neues Leben", Ronny Röper, (vorne) vor dem neuen Haupteingang der Geschäftsstelle in Oschersleben.

Oschersleben. - Bauzäune prägten in den vergangenen Monaten das Bild an der Geschäftsstelle der Wohnungsgenossenschaft „Neues Leben“ in der Friedrichstraße 30. Seit Ende August 2024 sind die Bauarbeiten abgeschlossen.

Wie der Vorstandsvorsitzende Ronny Röper gegenüber der Volksstimme erklärt, wurde in diesem Zusammenhang der Hauptsitz der Genossenschaft erweitert. Der Eingang für die Kunden befindet sich nun auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes, das vorher privat bewohnt wurde. Man habe demnach unter anderem den Außenbereich sehr attraktiv gefunden, um einen barrierefreien Zugang schaffen zu können. Diesen habe es bisher am ursprünglichen Eingang aus Platzgründen nicht gegeben.

Neuer Platz für Veranstaltungen der WG „Neues Leben“

„Zusätzlich wurde das ganze Gelände neu gestaltet, weil hier zukünftig auch unsere Veranstaltungen stattfinden sollen“, erklärt Röper. Neben sieben weiteren Parkplätzen für Kunden und Mitarbeiter ist nach seinen Angaben zudem der Zaun erneuert worden und die Fassade gestrichen worden.

Im Gebäude entstanden neue Büroräume und Sanitäranlagen. „Natürlich möchten wir als Wohnungsgenossenschaft ein repräsentatives Gebäude haben, so dass man uns in Oschersleben auch besser wahrnimmt“, betont der Vorstandsvorsitzende Ronny Röper. Die Wohnungsgenossenschaft „Neues Leben“ besitzt nach eigenen Angaben über 1.500 Wohnungen in Oschersleben.