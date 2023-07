Hinter der Bördeklinik in Oschersleben/Neindorf liegt eine fast drei Jahre dauernde Corona-Pandemie. Im Rückblick schildern Mitarbeiter, wie sie die Zeiten im Ausnahmezustand gemeistert haben und wie sie für einen neuen Ernstfall gerüstet sind.

Oschersleben/Neindorf - Fast drei Jahre lang herrschte in den Krankenhäusern ein Ausnahmezustand. Aufgrund der Corona-Pandemie warnten die Kliniken regelmäßig vor Überlastungen, das Pflegepersonal kritisierte das Arbeiten an der Belastungsgrenze. Nun scheint die Pandemie überstanden zu sein.

Im Mai hob die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in dem Zusammenhang die internationale Gesundheitsnotlage auf. Wie blickt aber die Bördeklinik in Neindorf auf die vergangenen Jahre? Und ist das Thema Corona tatsächlich abgehakt?

Der Klinikgeschäftsführer der Bördeklinik, Michael Lange, zieht mit Blick auf die Corona-Pandemie eine gemischte Bilanz für seine Einrichtung. „Die Pandemie war für alle eine Herausforderung. Ständig änderten sich an den Kliniken die Themen, die Prozesse, die Organisation. Alle mussten flexibel sein, von heute auf morgen.“ Zudem sei das Personal in dieser Zeit selbst von Erkrankungswellen betroffen gewesen. Als großen Einschnitt bezeichnet er außerdem den monatelangen Besucherstopp, sowohl für die Angehörigen als auch für die Patienten. Dieser sei verhängt worden, um besonders vulnerablen Gruppen zu schützen.

Grundversorgung in der Bördeklinik ist gewährleistet gewesen

Der Empfang von Besuch wurde dann wegen gesunkenen Inzidenz-Werte schrittweise wieder möglich. „Letztendlich dienten all diese Maßnahmen nur dem Ziel, unserer Verantwortung als Gesundheitsversorger in unserem Landkreis gerecht zu werden“, so Klinikgeschäftsführer Michael Lange.

Mit Blick auf das Personal sagt er, die Pandemie habe die Teams und Abteilungen zusammengeschweißt. „Darauf bin ich sehr stolz. Man darf nicht vergessen: Wir haben auch die gesamte Pandemiezeit hindurch die Grundversorgung gewährleistet“, so sein Fazit.

Die verschiedenen Coronaschutzmaßnahmen, denen nicht nur die Klinik-Belegschaft Folge zu leisten hatten, sorgten auch bei Besuchern und Patienten anscheinend für einige Diskussionen. „Sicherlich gab es vereinzelnde Kritik über die geltenden Coronaschutzmaßnahmen“, sagt Kathleen Lier. Sie ist in der Pflegedienstleitung der Bördeklinik tätig. „Im Großen und Ganzen könnten wir auf sehr verständnisvolle Reaktionen von Angehörigen und Patienten zurückblicken.“ Außerdem hätten die Mitarbeiter vor allem sehr viel Dankbarkeit erfahren, „ob durch persönliche Worte oder durch Dankesbriefe“, erzählt Lier.

Patienten mit Symptomen werden weiter getestet

Ganz zu den Akten gelegt ist die Corona-Pandemie in der Bördeklinik Neindorf aber derzeit noch nicht. Noch heute ist man für das Thema sensibilisiert und entsprechende Maßnahmen werden ausgeführt, sollte sich ein Covid-Fall im örtlichen Krankenhaus ereignen. Nach Angaben der ärztlichen Direktorin Heike Bien würden Patienten, die entsprechende Symptome einer Corona-Erkrankung zeigen, nach Regeln des Robert Koch-Instituts getestet und behandelt. „Die Schutzmaßnahmen gelten bei allen krankenhausrelevanten Erregern, nicht nur bei Covid-19, und betreffen die Patienten sowie die Mitarbeiter “, ergänzt Heike Bien.

Der Klinikgeschäftsführer der Bördeklinik, Michael Lange, sieht seine Einrichtung unterdessen auch für den Fall einer zweiten Pandemie gut gerüstet. „Da wir auch während der ersten Corona-Pandemie bewiesen haben, dass wir alle Patienten - einschließlich der COVID-19-Patienten - bestmöglich versorgen können.“ Zudem stehe die Bördeklinik mit anderen Einrichtungen der Helios-Krankenhausgesellschaft im regen Austausch. So könne man auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Dennoch sei es seiner Meinung nach verständlich, dass sich Patienten weiterhin Sorgen machen, im Hinblick auf eine mögliche Ansteckung mit Corona bei einem Klinikaufenthalt. „Diesen Sorgen begegnen wir mit einem umfangreichen Sicherheits- und Hygienekonzept, dass wir mit Beginn der Pandemie erfolgreich umsetzten“, erklärt Klinikgeschäftsführer Lange.

Ziel sei es, den Patienten diese Angst zu nehmen, ergänzt die Ärztliche Direktorin Heike Bien und weißt in dem Zusammenhang darauf hin: „Die Angst vor einem Klinikbesuch kann fatale Folgen haben, zum Beispiel, wenn ein leichter Herzinfarkt oder Schlaganfall, aber auch chronische Beschwerden nicht umgehend behandelt werden. Dank der Erfahrungen aus den letzten Jahren können sich Patienten eines sicheren Aufenthaltes bei uns gewiss sein“, so die Ärztliche Direktorin der Bördeklinik Neindorf, Heike Bien.