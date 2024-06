Kroppenstedt. - Seit dem 6. Juni 2024 darf die Grundschule „Am Freikreuz“ Kroppenstedt einen besonderen Titel tragen.

Die kleine Grundschule wurde zur Internet-Abc-Schule ernannt. „Diese Auszeichnung würdigt das Engagement der Schule, ihre Schülerinnen und Schüler fit für die digitale Welt zu machen“, freut sich im Namen aller Kolleginnen und Schüler Schulleiterin Madeleine Baltruschat.

Im Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung in Halle überreichte Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner in einer feierlichen Zeremonie das Siegel an Madeleine Baltruschat. Die es voller Stolz entgegennahm.

Die Kroppenstedter Grundschule hatte sich mit einem eindrucksvollen Video vorgestellt und präsentierte so die digitale Arbeit der Schülerinnen und Schüler. Der Titel „Internet Abc-Schule“ zeigt, dass die Schule auf dem richtigen Weg ist, den Kindern die notwendigen Kompetenzen für den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet zu vermitteln.

„Die Kroppenstedter Grundschule hat in den vergangenen Jahren intensiv daran gearbeitet, digitale Medien in den Unterricht zu integrieren. Mit Unterstützung des ’Internet-Abc-Programms wurden spezielle Unterrichtseinheiten entwickelt, die den Schülerinnen und Schülern spielerisch den Umgang mit dem Internet näherbringen sollen. Themen wie Datenschutz, Cybermobbing und die sichere Nutzung von sozialen Medien stehen dabei im Vordergrund“, so Madeleine Baltruschat. Sie und ihre Kolleginnen sind überzeugt, dass Schülerinnen und Schüler frühzeitig lernen müssen, wie sie sich sicher im Netz bewegen können. Die Ernennung zur Internet-Abc-Schule sei ein wichtiger Schritt für die Grundschule und ein Zeichen dafür, dass die digitale Bildung hier großgeschrieben werde. Die Schule werde auch in Zukunft daran arbeiten, ihre Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorzubereiten.

Als kürzlich die Jury zur Bewertung der Bewerbung der Verbandsgemeinde Westliche Börde um den Europäischen Dorferneuerungspreis unterwegs war, wurde auch die Grundschule Kroppenstedt vorgestellt – ganz digital mit einem Video, von den Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit den Lehrern gedreht.

An der Kroppenstedter Grundschule gibt es in allen fünf Klassen digitale Tafeln und für die gesamte Schule sind 25 Tablets vorhanden. Die werden im Unterricht eingesetzt, genauso wie das Internet-Abc. Weiterhin sind sie ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichtsalltags.