Bauarbeiten bis Frühjahr 2026 Wie die Trauerhalle auf dem Oschersleber Friedhof saniert wird

Das Gerüst steht, die Bauarbeiten am historischen Gebäude auf dem Oschersleber Friedhof haben begonnen. Welche Aufgaben und Herausforderungen die Bauarbeiter und Verantwortlichen in nächster Zeit zu bewältigen haben, verrät ein Blick hinter die Bauzäune.