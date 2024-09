Eine Wiese im Oschersleber Ortsteil soll mit Bänken und Blumen zum Blickfang werden. Einwohner und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs packen mit an. Was jetzt noch passieren soll.

Wie ein Platz in Peseckendorf aufgehübscht wird

Projekte in Oschersleben

Einige Peseckendorfer und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben an der Verschönerung des Platzes gearbeitet.

Peseckendorf - Geschäftiges Treiben herrschte am 10. September 2024 am Ortseingang von Peseckendorf. Auf Initiative des Vereins Gemeinschaft Peseckendorf und Neubau wurde eine etwa 760 Quadratmeter große Rasenfläche an der Lindenstraße/Kastanienallee verschönert.

Nach eigenen Angaben wurde beispielsweise der noch vor wenigen Wochen zugewachsene Weg quer über die Fläche nun vollends wieder begehbar gemacht. Zudem laden neue Bänke zum Verweilen ein. Auch einen festen Platz für den Weihnachtsmann aus Strohballen wurde jetzt hergerichtet.

Zahlreiche Peseckendorfer sowie Mitarbeiter des städtischen Bauhofs halfen tatkräftig mit und ließen sich dabei von einem Fernseh-Team über die Schulter schauen. Denn das Vorhaben wurde im Rahmen der Aktion „Mitmachen statt meckern“ des MDR-Fernsehens begleitet. Dabei ist es das Ziel, innerhalb eines Tages die geplante Verschönerung durch die Unterstützung von Laien und Profis abzuschließen.

Von vieler Unterstützung überrascht

Ortsbürgermeister Jürgen Schlee zieht am Nachmittag nach beendeter Arbeit ein positives Fazit zur Aktion. „Der Tag ist super gelaufen. Ich bin positiv überrascht auch von der ganzen Unterstützung. Sowas im Verein alleine zu stemmen, hätten wir so nicht geschafft“, betont Schlee und bedankt sich in diesem Zusammenhang bei den Peseckendorfern und dem Bauhof für die Hilfe. Das Projekt, das nach Angaben des Vereins Gemeinschaft Peseckendorf und Neubau über Sponsoren finanziert wird, ist allerdings noch nicht ganz beendet. Im Oktober 2024 soll demnach noch ein Blühstreifen aus Tulpen entlang des Weges angelegt werden. Im Frühjahr folgen zudem zwei Staudenbeete auf der Fläche.

Die Pflanzen würden dann, laut Schlee, vom Frühling bis in den Herbst hinein für ein buntes Bild auf der Wiese sorgen. „Ich gehe davon aus, dass der Platz ein guter Blickfang wird. Das Ergebnis sehen wir im kommenden Jahr“. Deutlich früher ist der Arbeitseinsatz der Peseckendorfer im Fernsehen zu sehen. Der MDR-Bericht soll demnach am Dienstag, 24. September 2024 im Regionalmagazin „Sachsen-Anhalt heute“ ausgestrahlt werden.