Verhüllt und umzäunt: Der Bunkerturm am Grenzdenkmal wird grundsaniert.

Hötensleben. - Verhüllt präsentiert sich aktuell der oberirdische Teil der ehemaligen Bunker-Führungsstelle auf dem Grenzdenkmal Hötensleben. Und die Bauzäune drumherum unterstreichen, was René Müller, Vorsitzender des Grenzdenkmalvereins, dazu anmerkt: „Das ist natürlich kein Kunstprojekt à la Christo, sondern eine schon länger geplante Restaurierungsmaßnahme.“ Der „kleine Beobachtungsturm“ am Schützenplatz erfahre nun die dringend benötigte Grundsanierung, „damit der Verfall nicht weiter fortschreitet“, so Müller weiter.