Hochwasser Wie hoch ist aktuell das Hochwasser-Risiko an der Bode?

Die Bode in Oschersleben führt so viel Wasser wie noch nie in diesem Jahr. Auch der Pegel in Hadmersleben ist n den vergangenen Tagen stark angestiegen. Wie die Gefahr vor Hochwasser in der Region eingeschätzt wird.