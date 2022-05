Wie in der Berufsbildenden Schule in Oschersleben der europäische Gedanke gelebt wird

Europäische Themen in den Alltag zu integrieren, das hat sich die Oschersleber Berufsbildende Schule zur Aufgabe gemacht. Und so profitieren die Schüler von dem Konzept, das die Bildungseinrichtung auch landesweit deutlich hervorhebt.

Oschersleben - Nicht nur am Europatag, der alljährlich am 5. Mai begangen wird, wird der europäische Gedanke an den Berufsbildenden Schulen in Oschersleben großgeschrieben. Sie ist eine von nur drei berufsbildenden Schulen im Land Sachsen-Anhalt, die aufgrund ihres Engagements den Titel „Europaschule“ verliehen bekommen hat.