Oschersleben/Hadmersleben - Der Herbst hält Einzug und mit ihm werden in diesen Tagen vielerorts bereits wieder die Heizungen aufgedreht. Wenn das in den Wohnungen im Bewos-Wohnquartier Steinweg und Breiteweg in Hadmersleben passiert, steckt demnächst in rund 30 Wohnungen eine andere Technologie dahinter.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.