Firmenschließung: Wilo in Oschersleben macht endgültig zu - 120 Mitarbeiter verlieren Job

Oschersleben - Der Kampf der Wilo-Mitarbeiter war ein langer, gebracht hat er letztlich nichts. „Es war von Beginn an unser Tenor, dass wir die Arbeitsplätze hier in der Region halten wollen. Das hat leider nicht funktioniert“, so Toralf Gruschinski, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Wilo Oschersleben. Der Pumpenhersteller mit Stammsitz in Dortmund hat es schon lange geplant, nun werden die Pläne in den kommenden Wochen wohl endgültig umgesetzt. Wilo Oschersleben, das wird noch in diesem Jahr Geschichte sein. Die Arbeiten, die bis heute in Oschersleben geleistet wurden, werden nach Hof und ins französische Laval verlagert.