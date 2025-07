Ein Mann schlägt mit einer Latte in Halle auf Bundespolizeifahrzeuge ein. Es fliegt ein Pflasterstein, auch Menschen bedroht er. Die Liste der dann eingeleiteten Strafverfahren ist lang.

Heftig zur Wehr setzte sich ein Mann in Halle gegen die Maßnahmen der Bundespolizei, unter anderem mit einem Pflasterstein. (Archivfoto)

Halle - Ein Mann hat auf dem Gelände des Hauptbahnhofs Halle mit einer Holzlatte und einem Pflasterstein Dienstfahrzeuge der Bundespolizei beschädigt. Auch zwei Menschen habe der Angreifer Samstagnacht mit der Latte bedroht, zudem wollte er Beamte mit dem Stein bewerfen, wie die Bundespolizei in Magdeburg mitteilte. Der Mann leistete erheblichen Widerstand, wie es hieß. An den Fahrzeugen entstanden Lackschäden an Motorhaube und Stoßstangen, verletzt wurde niemand.

Gegen den 39-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Über die Gründe des Mannes für seine Aggressivität machte die Bundespolizei keine Angaben.