Wo der Telegrafist in Neuwegersleben einst auf „Sendung“ ging

Einst war die Preußische Optische Telegraphenlinie der ganz frühe Vorreiter des Internets. Schon damals wurden Informationen von A nach B „transportiert“. Was das Besondere daran, wird am „Tag der Industriekultur“ zu sehen sein.

Neuwegersleben/Ampfurth - Die Telegrafenstationen Nummer 16 in Ampfurth und Nummer 18 in Neuwegersleben verbinden den Saisonauftakt mit dem jährlich in Sachsen-Anhalt stattfindenden „Tag der Industriekultur“. Der „Tag der Industriekultur“ ist vergleichbar mit dem Tag des offenen Denkmals, konzentriert sich aber auf Industrie- und Technikdenkmäler in Sachsen-Anhalt.