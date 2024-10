Zum 100-jährigen Bestehen des genossenschaftliches Wohnens in Oschersleben gratulieren Vertreter von Verbänden, Politik und der Stadtverwaltung.

Wohnungsgenossenschaft „Neues Leben“ in Oschersleben feiert Jubiläum

Genossenschaft in Oschersleben

Ein Vogelhaus zum 100-jährigen Bestehen der Genossenschaft in Oschersleben. Der Landrat des Landkreises Börde, Martin Stichnoth, (rechts) mit dem Vorstandsvorsitzenden der Wohnungsgenossenschaft „Neues Leben“, Ronny Röper.

Oschersleben. - In der Bodestadt wurde am 5. Juni 1924 der Bauverein gegründet. Diese Gründung kann als Geburtsstunde des genossenschaftlichen Wohnens in Oschersleben bezeichnet werden.