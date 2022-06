Wunderschönes in Chrom und Lack in der Motorsport Arena

Oschersleben - Der Škoda war neben Lada und Wartburg das Vorzeigemodell in Sachen Kfz im Osten der Republik. Deutlich schneller als 100 km/h, schneller als der Trabant sowieso, ein schickes Gefährt eben. Am Wochenende waren die Enthusiasten und Liebhaber der Marke, die auch heute noch gut auf dem Markt vertreten ist, mit ihren Oldtimern in der Motorsport Arena zu Gast. Zu sehen gab es vom Rapid, über Octavia, vom Škoda Sport, dem S105 und dem S100 so ziemlich alles, was es am Markt noch gibt. Besonders sehenswert sind natürlich die Škoda Felicia Cabrio Modelle. Der Magdeburger Bernd Teitge war mit seiner Frau Sabine mit seinem edlen Geschoss nicht nur Initiator der Veranstaltung, sondern selbstredend auch auf der Gleichmäßigkeitsprüfung auf der Kartbahn unterwegs. Am Ende ging es aber allen, die mit von der Partie waren, nicht um die Pokale. Der gute alte MB 1000, der Felicita, der S100, sie mussten raus und etwas Asphalt schnuppern. Schön, dass es solche Veranstaltungen und solche Autos noch gibt. Foto: M. Toppmöller