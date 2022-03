Zank um Hubertushöhe bei Oschersleben geht weiter

Oschersleben - Die Naturbildung und die touristische Erschließung des Hohen Holzes in Verbindung mit dem Haus Hubertushöhe bei Oschersleben durch den Landkreis Börde geht in die nächste Runde. Gegen einen vom Kreistag am 20. Oktober dieses Jahres bestätigten Antrag hat Landrat Martin Stichnoth Widerspruch eingelegt. In dem Antrag hatte die Fraktion Die Linke gefordert, dass der Landkreis den auf zehn Jahre befristeten Nutzungsvertrag für das frühere Kutscherhaus im Haus Hubertushöhe vorfristig zum 31. Dezember dieses Jahres kündigt, und zwar, ohne dass dem Landkreis ein Nachteil entsteht und in beiderseitigem Einvernehmen. Die Diskussion war aufgekommen, weil die Antragsteller keinen Nutzen mehr für den Landkreis gesehen hatten. (Volksstimme berichtete)