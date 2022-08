Zum 8. Mal: Triathlon Oschersleben

Oschersleben - Der Triathlon Oschersleben ist einer der sportlichen Höhepunkte des Jahres in der Stadt an der Bode. Zum mittlerweile achten Mal wird am Sonnabend der Dreikampf gestartet und das mit einem Teilnehmerrekord. „Als die Stadt Oschersleben und wir den Triathlon zum ersten Mal veranstalteten, hatten wir 114 Teilnehmer“, so Stefan Drabe, Mitorganisator der Sportveranstaltung. In zwei Tagen werden rund 250 Einzelstarterinnen, Einzelstarter und zwölf Teams mit drei bis vier Mitgliedern an den Start gehen. „Damit werden insgesamt über 280 Sportler auf die Strecke gehen“, so Drabe weiter.