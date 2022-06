Gaswolke Zwei Tatverdächtige nach Feuerwehreinsatz in Oschersleben im Visier der Polizei

Nach dem Feuerwehreinsatz am 3. September 2021 hat die Polizei in der Börde zwei Tatverdächtige im Visier. Sie sollen in Oschersleben mit Salpetersäure hantiert und so einen Großeinsatz der Feuerwehr verursacht haben.