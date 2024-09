Mathias Kelm (35) aus Krüden möchte in Seehausen einen Snackautomaten aufstellen. Dem Tourismusausschuss ist wichtig, dass auch regionale Produkte angeboten werden.

24-Stunden-Automat - Unternehmer will in Seehausen Snacks und Softdrinks anbieten

Ein klassischer Snackautomat: Mathias Kelm aus Krüden möchte ein sehr hochwertiges Gerät erwerben und es dann in Seehausen (Altmark) aufstellen.

Krüden. - Ein Snackautomat? Wie kommt man denn auf so eine Idee? „Weil ich Unternehmer bin“, sagt und lacht Mathias Kelm. Automaten, in denen man rund um die Uhr mit Karte oder in bar Produkte kaufen kann, lägen total im Trend.