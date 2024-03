In Büttnershof (Gemeinde Iden) hat in der Nacht ein großer Holzstapel gebrannt. Wie das passieren konnte, ist eine gute Frage.

Feuerwehreinsatz in Büttnershof (Gemeinde Iden) im Kreis Stendal in der Nacht von Montag auf Dienstag. Grund: ein brennender Holzstapel.

Büttnershof. - Der Alarm ging kurz vor halb vier Uhr morgens. In Büttnershof an der Elbe im Norden des Landkreises Stendal ist in der Nacht zu Dienstag ein etwa fünf mal zehn Meter großer Holzstapel in Brand geraten. Das Gehölz lag am Rande des Gutsparks nahe offenem Baumbestand. Und als die Feuerwehren anrückten, glühten auch schon einige Äste im Kronenbereich der Bäume, berichtet Arneburgs Ortswehrleiter Ronny Hertel, der den Einsatz leitete. Der Teich im Gutspark war ausreichend gefüllt, sodass die insgesamt 66 Feuerwehrleute das Feuer bald im Griff hatten.