EIL
Stadtradeln im Landkreis Stendal 40.000 Kilometer geknackt - Radfahrer aus Seehausen fahren einmal um die Erde
Endspurt beim Stadtradeln: Radfahrer aus der VG Seehausen setzen im Vergleich zum Vorjahr nochmal einen drauf. Auch Konkurrent Osterburg legt mächtig zu.
19.09.2025, 15:22
Seehausen. - Die „Stadtradler“ der Verbandsgemeinde Seehausen treten in diesem Jahr nochmal mehr in die Pedale als 2024. Stand Freitag 14.07 Uhr sind sie 40.044 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren – einmal um die Erde. Macht bis dato rund 600 Kilometer mehr als 2024. Und das diesjährige Stadtradeln ist ja noch nicht beendet: Bis Sonntagnacht, bis morgen 24 Uhr läuft die dreiwöchige Aktion noch.