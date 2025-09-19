Endspurt beim Stadtradeln: Radfahrer aus der VG Seehausen setzen im Vergleich zum Vorjahr nochmal einen drauf. Auch Konkurrent Osterburg legt mächtig zu.

40.000 Kilometer geknackt - Radfahrer aus Seehausen fahren einmal um die Erde

Stadtradel-Auftakt 2025 in Seehausen. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich das zweite Mal an der deutschlandweiten Aktion.

Seehausen. - Die „Stadtradler“ der Verbandsgemeinde Seehausen treten in diesem Jahr nochmal mehr in die Pedale als 2024. Stand Freitag 14.07 Uhr sind sie 40.044 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren – einmal um die Erde. Macht bis dato rund 600 Kilometer mehr als 2024. Und das diesjährige Stadtradeln ist ja noch nicht beendet: Bis Sonntagnacht, bis morgen 24 Uhr läuft die dreiwöchige Aktion noch.