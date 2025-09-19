In Magdeburg haben gut 100 Hortkinder für die Durchsetzung der Kinderrechte demonstriert. Mehrere Einrichtungen beteiligten sich lautstark an dem Umzug.

Magdeburg. - „Kinder haben Rechte!“ schallt es immer wieder lautstark durch die engen Straßen des Magdeburger Stadtteils Stadtfeld-Ost. Über 100 Hortkinder ziehen mit bunten Transparenten und schrillen Trillerpfeifen durch das Viertel und ziehen alle Blicke auf sich.

2021 war zunächst der Hort Am Glacis mit seinen Kindern alleine am Weltkindertag losgezogen, um auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen und deren Einhaltung weltweit einzufordern. Seitdem kamen jedes Jahr immer mehr Einrichtungen des Trägers Internationaler Bund dazu.

2025 waren neben dem Glacis-Hort Kinder aus den Horten ,,Am Westring", ,,Schatzkiste", ,,Stormstraße", ,,Sudenburg" sowie die Freie Schule Magdeburg dabei. Nach dem Protestzug wurde auf dem Gelände der Glacis-Grundschule ein Kinderfest mit allen Beteiligten, Musik sowie verschiedenen Info- und Aktionsständen gefeiert.