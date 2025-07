Gegen marode Wege und Straßen arbeitet Osterburg mit einem 400.000-Euro-Budget an. Die Krux: Es gibt zu viele Sorgenkinder für zu wenig Geld. Wer ist als Erstes dran?

400.000 Euro sind wenig: So entscheidet Osterburg, welche Straße noch 2025 saniert wird

Nur dank des Hinweises einer Bürgerin hat es der marode Weg nach Kattwinkel in diesem Jahr auf die Straßenreparaturliste geschafft.

Osterburg. - Die Karl-Liebknecht-Straße, der Gehweg in Düsedau, eine Kreisstraße bei Meseberg und der Weg von Polkau nach Rochau: Die Hausaufgabenliste des Osterburger Bauamts ist lang, doch Leiter Matthias Köberle und seine Mitarbeiter geben sich alle Mühe, sie abzuarbeiten. Weil reparaturbedürftige Straßen und Gehwege in der Biesestadt und den Dörfern gleichermaßen Dauerthemen unter den Bürgern sind, hat die Verwaltung ein festes Budget eingerichtet. Zeit für den Halbjahres-Zwischenstand: Was wurde geschafft?