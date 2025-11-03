weather wolkig
  4. Naturschutz im Landkreis Stendal: 5000 Bäumchen suchen Pflanzhände - Bürger forsten Stadtwald Seehausen nach Großbrand wieder auf

Der Leiter des Forstreviers Seehausen lädt erstmals zu einer öffentlichen Aufforstung ein. Dorthin, wo der Funkenschlag eines Zuges 2018 eine Brandkatastrophe verursacht hat.

Von Karina Hoppe 03.11.2025, 17:06
Stefan Kaiser, Leiter des Forstreviers Seehausen (Altmark), auf der Fläche, die am Sonnabend, 8. November 2025, aufgeforstet wird.
Stefan Kaiser, Leiter des Forstreviers Seehausen (Altmark), auf der Fläche, die am Sonnabend, 8. November 2025, aufgeforstet wird. Foto: Karina Hoppe

Seehausen. - 5.000 kleine Bäume warten darauf, eingepflanzt zu werden. Es handelt sich um Setzlinge von Kiefern, Birken und Roteichen und an diesem Sonnabend, 8. November, ist ihr großer Tag.