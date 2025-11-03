Der Leiter des Forstreviers Seehausen lädt erstmals zu einer öffentlichen Aufforstung ein. Dorthin, wo der Funkenschlag eines Zuges 2018 eine Brandkatastrophe verursacht hat.

5000 Bäumchen suchen Pflanzhände - Bürger forsten Stadtwald Seehausen nach Großbrand wieder auf

Stefan Kaiser, Leiter des Forstreviers Seehausen (Altmark), auf der Fläche, die am Sonnabend, 8. November 2025, aufgeforstet wird.

Seehausen. - 5.000 kleine Bäume warten darauf, eingepflanzt zu werden. Es handelt sich um Setzlinge von Kiefern, Birken und Roteichen und an diesem Sonnabend, 8. November, ist ihr großer Tag.