Naturschutz im Landkreis Stendal 5000 Bäumchen suchen Pflanzhände - Bürger forsten Stadtwald Seehausen nach Großbrand wieder auf
Der Leiter des Forstreviers Seehausen lädt erstmals zu einer öffentlichen Aufforstung ein. Dorthin, wo der Funkenschlag eines Zuges 2018 eine Brandkatastrophe verursacht hat.
03.11.2025, 17:06
Seehausen. - 5.000 kleine Bäume warten darauf, eingepflanzt zu werden. Es handelt sich um Setzlinge von Kiefern, Birken und Roteichen und an diesem Sonnabend, 8. November, ist ihr großer Tag.