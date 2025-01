Nordverlängerung von Magdeburg nach Schwerin A14-Strombrücke erreicht Sachsen-Anhalt mit Hilfe von Pontons auf der Elbe

88 weitere Meter: Die stählerne A14-Elbquerung kommt beim dritten Verschub am zweiten Strompfeiler und in Sachsen-Anhalt an. Pontons tragen bis zu 2.260 Tonnen.