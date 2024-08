Warum Stammgäste die Saison voll ausnutzen und sich ein Abstecher in die Alandstadt im Kreis Stendal immer lohnt.

Seehausen. - Hochkonjunktur in Deutschlands Schwimmbädern. Auch im Waldbad Seehausen reißt an heißen Tagen der Besucherstrom nicht ab. Zum Glück! „Dienstag war der heißeste Tag des Jahres: 31 Grad im Schatten und 23 Grad Wassertemperatur“, informiert Tobias Peuker aus Seehausen. „Zwei Mal auf die 22“, ruft einer ihm zu. Tobias Peuker weiß sofort, was gemeint ist. „Familienkarte Berger“, verrät er. „Das machen viele. Die 22 ist schon lange weg.“

Tobias Peuker füllt an heißen Tagen Zehnerkarten im Minutentakt. Foto: Astrid Mathis

Mattis freut sich. Gemeinsam mit seinem Papa Hagen Berger kommt er aus Losse angefahren – und das ständig. Diesmal ist außerdem sein Freund Arthur Glimm mit an Bord und Katja Hannemann. „Ich mache seit April Mobile Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Seehausen, und heute ist Losse dran“, erzählt Hannemann freudestrahlend. Bei so einer Hitze kann man nur ins Schwimmbad, ist ihre Meinung. „Da habe ich gleich gesagt, wir treffen uns direkt hier.“

Solche Temperaturen locken Gäste ins Waldbad nach Seehausen. Foto: Astrid Mathis

Auch die Freunde um Saskia Ebeling und Sara Kokoschke, die sonst im Jugendfreizeitzentrum zusammenkamen, nutzen das schöne Wetter, um „zusammen abzuhängen und im Wasser abzukühlen.“ Dafür kommt Jörg Scheel sogar aus Stendal und Kevin Gause aus Magdeburg.

Silke Kranz aus Wendtorf bei Wittenberge hat schon viele Schwimmbäder probiert. Aber diese Woche wurde es Zeit für das Waldbad in Seehausen, denn das gefällt ihr besonders gut. Im Schlepptau hat sie ihre Enkel Greta und Gustav, beide mit Schwimmhilfen ausstaffiert. „Je früher die Kinder schwimmen lernen, um so besser“ lautet ihre Devise.

Ins Waldbad Seehausen kommt Silvia Schlißke mit ihrer Gymnastikgruppe bei jedem Wetter. Foto: Astrid Mathis

Dieser Ansicht ist Walter Fiedler sowieso. Der Vorsitzende des Fördervereins Waldbad Seehausen wünscht sich aber noch mehr Zuspruch. „Wir hatten jede Menge Regentage. Das wechselnde Wetter hat uns die Gäste vertrieben“, blickt der Schwimmfan auf die Saison zurück. Am 1. Juni ging es mit einem Kinderfest los, aber dann war der Zulauf schleppend.

„Wir bewegen uns an der unteren Grenze des Durchschnitts“, sagt Fiedler sichtlich enttäuscht. „Wir sagen: Es könnte besser sein.“

620 Gäste – Besucherrekord!

Am heißesten Tag – nämlich Dienstag in dieser Woche – war mit 620 Gästen Besucherrekord. Und am Wochenende stieg das Waldbadfest mit einer, wie Fiedler sagt „mordsmäßigen Show, die sich so bald nicht wiederholen wird.“ Aber sonst? „Die Leute sind verwöhnt. Wer das Mittelmeer kennt, muss sich erst überwinden, um hier ins Wasser zu steigen“, sagt er.

Greta übt Schwimmen. Silke Kranz hält ihren Enkel Gustav sicher im Arm. Foto: Astrid Mathis

Das regelmäßige Schwimmen kostet Silvia Schlißke und ihre Wassergymnastikgruppe allerdings keine Überwindung. Jede Woche treffen sich die Teilnehmer am frühen Morgen an der Freizeitstätte im Schillerhain, wenn das Wasser noch richtig schön kalt ist, und ziehen ihre Bahnen. Tradition muss sein. „Die eisigen Ladys“ scheuen keine niedrigen Temperaturen. Seit knapp 40 Jahren treffen sich die schwimmfreudigen Damen. Manche legen 500 Meter zurück, manche 1.500 Meter. 18 Grad Wassertemperatur ist für sie kein Problem, sondern ein Gefühl von Ostsee. Außerdem nutzen die Schulen aus Groß Garz und Goldbeck gerne das Waldbad in Seehausen und gehören zu den treuesten Stammgästen. Welchen Stellenwert Schwimmunterricht heutzutage hat, stehe außer Frage, betont Fiedler.

Stammgäste aus Losse: Katja Hannemann, Hagen Berger und die Freunde Arthur und Mattis. Foto: Astrid Mathis

Doch am 1. September ist Schluss. Saisonende. „Eine Woche Verlängerung würde die Stadt als Eigentümerin 5.000 Euro kosten, auch wenn wir jeden Tag das Bad voll hätten“, bemerkt der Fördervereinschef. „Die Freizeit- und Bäder-GmbH Prignitztherme stellt Schwimmmeister und Kassierer, aber es geht nicht nur um Personal.“ Energie und Chemie kosten ebenfalls ihren Preis.

Bauarbeiten ab September?

Apropos Energie. Wenn am 1. September der Hammer fällt, stehen dem Waldbad Änderungen bevor. Die gesamte Filteranlage soll ausgetauscht werden und noch einiges mehr. Die Fördermittel sind bewilligt. Vorher steht allerdings noch das Volleyballturnier auf dem Plan.

Für den 24. August 2024 lädt das Waldbad zum traditionellen Beachvolleyballturnier. Interessierte Mannschaften sollten sich schnellstmöglich unter der Telefonnummer 039386/75076 oder bei Walter Fiedler unter der Telefonnummer 039386/52576 anmelden oder direkt im Waldbad bei der Kasse registrieren lassen. Der Startschuss für das Volleyballturnier fällt um 10 Uhr. „Natürlich sind auch viele Badegäste und Schaulustige willkommen“, bemerkt Tobias Peuker.

Das Waldbad im Schillerhain Seehausen ist noch zwei Wochen täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.