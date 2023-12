Pünktlich zur Vorweihnachtszeit leuchtet es wieder am und im Haus der Familie Fricke in Osterburg. Schaulustige können dort auch neue Hingucker entdecken.

So leuchtet das Weihnachtshaus in Osterburg im Kreis Stendal

So schön präsentiert sich das Weihnachtshaus an der Bismarker Straße in Osterburg.

Osterburg. - Die Lichter sind „angezündet“: Pünktlich mit dem Beginn der Adventszeit hat Joachim Fricke den Sicherungsschalter umgelegt und sein Wohnhaus an der Bismarker Straße in Osterburg in ein Weihnachtshaus verwandelt. Fricke befand sich dabei in angenehmer Gesellschaft. Denn etwa 100 Schaulustige wollten dabei sein, als die Lichterketten zum ersten Mal erstrahlten.