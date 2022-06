Sanierung Altes Gebäude der Feuerwehr der Gemeinde Altmärkische Wische teilweise saniert

Die Malerarbeiten am alten Feuerwehrgebäude in Wendemark, Ortsteil der Gemeinde Altmärkische Wische, sind abgeschlossen. Die Fassade des Turms erstrahlt nun in einem kräftigen Weiß.