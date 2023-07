Am Wochenende zur Landesmeisterschaft der Vielseitigkeit in Hohenberg-Krusemark

Hohenberg-Krusemark - Der Pferdesportverein Hohenberg-Krusemark steckt in den finalen Vorbereitungen für die „Vielseitigkeitstage“ an diesem Wochenende.

Von morgen bis Sonntag sind die Pferdefreunde Ausrichter der Landesmeisterschaften der Ponys (Reiter bis 16 Jahre) und jungen Reiter im Alter von 18 bis 21 Jahren. Los geht’s morgen Abend mit Projektprüfungen für Nachwuchspferde und Qualifikationen für das Bundeschampionat im Hohenberger Wald auf der Jägerhofwiese, teilt Isabell Huth (24) als Turnierleiterin mit. Ebendort geht’s am Sonnabend um 7.30 Uhr mit den Dressur- und ab 9.30 bis 17.30 Uhr mit Geländeprüfungen weiter. Am Sonntag ab 8 Uhr finden sich die hoffentlich vielen Zaungäste dann auf dem Reitplatz im Dorf wieder. Ab 8 Uhr stehen dort nämlich die Springprüfungen auf dem Plan. Für 11 Uhr sind die Landesmeisterehrungen der Vielseitigkeit für Ponys und junge Reiter angesetzt, was aber nicht heißt, dass das Programm dann schon beendet ist. Die letzte Springprüfung am Sonntag ist für 16.40 Uhr angesetzt.

Mit den Nennungen zeigt sich Isabell Huth mehr als zufrieden. „Ganz besonders auch, was den Freitag betrifft. Da haben wir 70 Nennungen und sind sehr begeistert.“ Dazu kommen Sonnabend und Sonntag zusammengenommen nochmals 350 Nennungen. Und am Sonntag ab 10.30 Uhr ein paar Feuerwehrübungen, die die Feuerwehr Hohenberg-Krusemark präsentiert.

Für Verpflegung warm wie kalt ist gesorgt, freilich auch für Getränke. Erwachsene zahlen Sonnabend 2 Euro Gebühr, ansonsten ist der Eintritt frei.