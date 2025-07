Ausbildungspremiere in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Arneburg: Wie Sascha Nicol aus Tangermünde das Training für Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr erlebt hat.

Die Feuerwehrmänner Sascha Nicol aus Tangermünde (links) und Lukas Booß aus Stendal waren bei der ersten Atemschutzgeräteträger-Ausbildung in der Woche in der Feuerwehrtechnischen Zentrale dabei.

Arneburg - Dichter Rauch füllt den Raum. Einzig ein Lichtstrahl aus dem Flur dringt in die Wohnung. In der Hocke und im Entengang blickt Sascha Nicol nach vorn. Der Feuerwehrmann bahnt sich den Weg durch die Brandwohnung in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Arneburg. Bei der Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger gerät der Tangermünder immer wieder in herausfordernde Situationen.