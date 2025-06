Pflege mit Herz, Vielfalt im Team und ein leiser Führungswechsel: Bei der Hauskrankenpflege Dori in Ilsenburg steht alles auf Veränderung – doch was bedeutet das für die Zukunft der Patienten und Mitarbeiter?

Ilsenburg. - In der Hauskrankenpflege Dori in Ilsenburg bahnt sich langsam aber sicher ein Generationswechsel an. Sabine Gabler (62), die vor 31 Jahren das Unternehmen mit gründete, will sich nach und nach aus der Unternehmensführung zurückziehen, um es dann an ihre Tochter Pauline Doll (23) zu übergeben. „Pauline hat wie ich den Beruf der Krankenschwester erlernt und legt aktuell noch ein Studium der Betriebswirtschaftslehre nach“, sagt die Firmengründerin, die aber noch nicht generell ans Aufhören denkt.