Auf ein Eis in den Dorfkonsum im Kreis Stendal

Flessau. - So ein Einstieg in die Schule gefällt jedem. Kaum waren die Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte „Waldzwerge“ verabschiedet, ging es für sie auf ein Eis in den Konsum.

Erzieherin Nicole Nuss weiß eben, was Kinderherzen höherschlagen lässt. Sie wollte ihren Schützlingen den Schulanfang gern versüßen. Warum nicht die Tradition aus der Kita fortsetzen?

Schließlich sind alle froh, dass sie ihre „Pummel“, wie sie alle Angelika Judel aus Rossau liebevoll nennen, und den Dorfkonsum haben. Auch Radfahrer oder Männer, die mal schnell auf ein kaltes Getränk, Kaffee oder eine Bockwurst anhalten, kehren gern bei ihr ein.

Doch nächstes Jahr steht auch ihr ein Wechsel bevor: der Ruhestand. Ob sie dann auch auf ein Eis im Konsum vorbeikommt? Auf jeden Fall wird sie dort ihre Kollegin Silke Mösenthin mal besuchen, die seit drei Jahren an ihrer Seite ist. Und die kann sich ein Leben ohne den Konsum in Flessau schon gar nicht mehr vorstellen.