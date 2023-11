Seit Schließung 2019 sucht die Lebenshilfe Osterburg eine Nachnutzung für ihr seinerzeit einmaliges Hotelrestaurant „Alanda“ in Seehausen. Die angestrebte Tagesförderung für Rentner muss sie endgültig begraben. Und nun?

Aus der Traum für Tagesförderung der Lebenshilfe in früherem Hotelrestaurant „Alanda“ im Kreis Stendal

Was wird aus dem früheren Hotelrestaurant „Alanda“ der Lebenshilfe Osterburg in Seehausen (Altmark)? Im Herzen der Stadt gelegen, tut der bereits vierjährige Leerstand besonders weh.

Seehausen. - Leere Schaukästen, ein Schild mit der Aufschrift „geschlossen“ und ein Blick ins Dunkle für den, der mal durch die Fenster lugt. So stellt sich das frühere Hotelrestaurant „Alanda“ mitten in Seehausen seit Ende 2019 dar. Damals zog die Lebenshilfe Osterburg die Reißleine für ihren Integrationsbetrieb in eigener Immobilie. Dass immer noch kein passables Konzept für eine Nachnutzung gefunden ist, hätte die Lebenshilfe wohl selbst nicht für möglich gehalten.